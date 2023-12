Conte e i redditi bassi | “Voto di povertà? No | ho risparmiato”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Ho fattodi? No. Per fortuna la mia lunga carriera di professore e di avvocato mi ha permesso – e mi permette, con i risparmi accumulati – di condurre una vita agiata. Con entrate che sono state anche superiori rispetto a un pur alto stipendio da parlamentare". Così il presidente del

“L’ormai tradizionale classifica dei politici che hanno guadagnato di più (nell’anno fiscale 2022) porta una doppia sorpresa, in testa e in coda ... (secoloditalia)

Il leader M5s: "Io mai al soldo di governi stranieri, fondi sovrani, società collegate" "Ho fatto voto di povertà? No. Per fortuna la mia lunga ... (sbircialanotizia)

Leggi anche Renzi e i: "Pago in un giorno il triplo diin un anno". E Calenda sbottail più 'povero' in Parlamento, Renzi il più riccoQuesta volta a finire particolarmente sotto i riflettori è stato Giuseppe. Il leader grillino per il 2022 ha dichiaratopari a 24.359,00 euro lordi, tanto da collocarlo in fondo alla ...Data l’elezione ufficiale in Parlamento il 13 ottobre 2022, la somma che emerge dalla dichiarazione è pari ai due mesi e mezzo di… Leggi ...Il leader di Italia Viva: "Si devono imbarazzare i furbetti". Calenda: "Ma basta!" ...