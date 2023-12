Consigli Fantacalcio | 18ª giornata di Serie A | chi schierare e chi evitare

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Si gioca la 18ªdel campionato diA e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Subito in campo il Napoli nel match casalingo contro il Monza, sfida interessante anche tra Fiorentina e Torino. In serata trasferta dell’Inter sul campo del Genoa, poi Lazio-Frosinone. Sabato di grande spettacolo con la sfida nel lunch match tra Atalanta e Lecce. Alle 15:00 Cagliari-Empoli e Udinese-Bologna, alle 18:00 il Milan chiamato alla vittoria contro il Sassuolo e lo scontro salvezza Verona-Salernitana. Chiude il big match Juventus-Roma. Ecco tutti idi CalcioWeb., 18ªdiA PORTIERI CHI: Puntiamo tutto sulla voglia di riscatto di Maignan del Milan dopo il passo contro la Salernitana. ...

, i nomi per il reparto arretrato Per il reparto arretrato partiamo da Goldaniga. Partito dalla panchina, nel tempo ha conquistato la fiducia di Ranieri e da due mesi fa sempre ...Partiamo dal portiere per la nostra nuova Top 11 suldi Serie B consigliando Emiliano Viviano dell'Ascoli. L'esperto 38enne portiere bianconero avrà il suo bel da fare per cercare di ...SERIE A - Nella Juventus Locatelli e Chiesa tentano il recupero, mentre la Roma ritrova Dybala. Ok Berardi nel Sassuolo e Retegui nel Genoa.