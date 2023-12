Conferenzite | la grave malattia della Meloni | Luca Telese | scivolone prima della diagnosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) "Io sono convinto che Giorgiasia malata per davvero, ecco che cos'ha". A fregareè il tempismo. Il giornalista, conduttore di In Onda in coppia con Marianna Aprile, ironizza sulle condizioni di salutepremier ospite in studio di David Parenzo a L'aria che tira, su La7. Poche ore, dopo l'annuncio del nuovo rinvioconferenza stampa di fine anno a data da destinarsi, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte aveva attaccato la premier sui social, sospettando di fatto che la sua indisposizione fosse una scusa: "Non ha neanche il coraggio di metterci la faccia", aveva tuonato l'avvocato insinuando che la premier stesse fuggendo dal confronto con i giornalisti per motivi politici. A L'aria che tira ...