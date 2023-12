Concorso docenti scuola secondaria | chiarimenti sul possesso di abilitazione tramite PAS e concorsi Nuove FAQ Ministero

Le domande per diventare commissari per il Concorso docenti per la scuola dell' infanzia e primaria potranno essere inoltrare tra giovedì 28 dicembre ... (orizzontescuola)

Fino al 9 gennaio si potrà inoltrare la domanda per partecipare al Concorso docenti 2023 , per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Due ... (orizzontescuola)

Fino al 9 gennaio si potrà inoltrare la domanda per partecipare al2023, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Due domande distinte se si partecipa ai due bandi. Può convenire anche aidi ruolo partecipare Si tratta di una ...... dopo il periodo di prova, di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di/posto (infanzia - primaria) per ie profilo professionale ...Cordoglio del mondo universitario per il docente Giovanni Minafò, morto tragicamente dopo essere precipitato dal balcone di casa ...La classe V AL, dell'ITES "Ettore Carafa" di Andria, coordinata dalla prof.ssa Antonella Quacquarelli, ha ottenuto un notevole successo vincendo la seconda edizione del concorso "Mi impegno per la leg ...