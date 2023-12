Concessioni balneari Santo | Il comune di Castel Voltrurno firma proroga

(Di giovedì 28 dicembre 2023) A pochi giorni dalla scadenza ildiVolturnolaper le«IldiVolturno hato laper le. Ringraziamo il sindaco Petrella e tutto l’esecutivo per l’attenzione dimostrata anche se non possiamo fare a meno di evidenziare come decisivo sia stato l’intervento di CNA per sbloccare le proroghe. L’atto dell’amministrazione restituisce serenità al comparto che ora si può dedicare alla pianificazione della prossima stagione estiva». Commenta così il presidente di CNA Campania Nord Vincenzoladelle proroghe per le...

"Dicono no al salario minimo, ma poi chiedono la proroga per l'intero 2024 per leai. Difendono la rendita e umiliano il lavoro. Fratelli d'Italia è diventato il partito di quelli che ce l'hanno fatta". Lo scrive sui social il capogruppo del Pd in commissione ...'La tutela delle nostre impreseè da sempre una priorità per Fratelli d'Italia e per il governo Meloni. A tal fine e per la ... che disciplini la materia delledemaniali ad uso ...Marco Croatti, parlamentare: "Balneari in scadenza, sull'orlo del baratro grazie a Meloni" “Manca una settimana alla scadenza delle concessioni demaniali.Grosseto: "I comuni della nostra costa in provincia di Grosseto, in attesa della normativa definitiva che metta la parola fine alla procedura di infrazione, estendano le concessioni demaniali fino al ...