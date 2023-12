Concertone e Capodarte | così Roma si prepara al 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 29 dicembre 2023 –sia dare il proprio benvenuto alall’insegna della musica e dell’arte. Blanco, Lazza e Francesca Michielin animeranno la festa di fine anno cheCapitale organizza al Circo Massimo con la collaborazione di Rds 100% grandi successi. Il concerto gratuito, che sarà presentato da Francescana D’Andrea e Filippo Ferraro, vedrà sul palco le esibizioni live degli artisti, tra i più interessanti e apprezzati del panorama musicale attuale; uno spazio di intrattenimento sarà poi lasciato anche a RDSNEXT, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ. Dopo il brindisi di mezzanotte la festa continuerà con uno speciale DJ set a cura di Dimensione Suono, emittente del network RDS, per continuare a ballare e divertirsi. ...

Dopo aver salutato il 2023, il risveglio nel nuovo anno per la città di Roma avverrà nel segno della terza edizione di Roma Capodarte, il programma – interamente gratuito – di eventi culturali distrib ...Tre giorni di festeggiamenti per celebrare l'arrivo del nuovo anno ad Aosta. Si chiama "Le Réveillon du Nouvel An 2024 Il Capodanno di Aosta 2024" il programma di eventi preparato dall'amministrazione ...