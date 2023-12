Commesse Anas | arresti domiciliari per il figlio di Denis Verdini 

(Di giovedì 28 dicembre 2023) AGI - Le forze dell'ordine hanno notificato a Tommaso Verdini (dell'ex senatoree fratello di Francesca, compagna di Matteo Salvini) un'ordinanza che dispone la misura cautelare agli. Il provvedimento restrittivo è stato disposto nell'ambito della indagine della procura di Roma su alcunein cui si ipotizza, tra gli altri, anche il reato di corruzione. Oltre a Verdini è stata disposta la stessa misura anche nei confronti di altre quattro persone oltre a due misure interdittive.era stato iscritto nel registro degli indagati nei mesi scorsi: i pm della Capitale, in seguito a questo, avevano disposto diverse perquisizioni in varie parti di Italia. L'obiettivo dei magistrati era quello di ricostruire il sistema di ...

La stessa misura cautelare è stata disposta dal gip nei confronti di altre quattro persone mentre per altre due è scattata la misura interdittiva ... (sbircialanotizia)

Tommaso Verdini , figlio del berlusconiano ed ex senatore Denis , dovrà sottostare al regime di arresti domiciliari , come gli è stato notificato ... (247.libero)

Il provvedimento notificato dalle forze dell'ordine nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma su Commesse Anas in cui si ipotizza anche il ... (ilgiornale)

L'inchiesta della Procura di Roma: arresti domiciliari per Tommaso Verdini L'inchiesta, che vede coinvolte altre sei persone riguardasulla società pubblicaper tre miliardi di euro. In ...Il provvedimento restrittivo è stato disposto nell'ambito della indagine della procura di Roma su alcunein cui si ipotizza, tra gli altri, anche il reato di corruzione. Oltre a Verdini ...Ai domiciliari Tommaso Verdini, il figlio dell'ex parlamentare berlusconiano Denis. L'ipotesi della procura di Roma è di corruzione e turbata libertà degli incanti.Il figlio dell'ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini, Tommaso Verdini, agli arresti domiciliari per corruzione ...