“Come vivo con questo stipendio” Giuseppe Conte ‘povero’ | ecco quanto guadagna

(Di giovedì 28 dicembre 2023) In testa alla classifica dei ‘paperoni’ di camera e sanato c’è Matteo Renzi, il leader di Italia Viva ha dichiarato nel 2022 guadagni per oltre 3 milioni di euro (3.187.769), di poco davanti all’archistar e senatore a vita, Renzo Piano che tra Francia e Italia dichiara al fisco circa 3 milioni di euro. Al terzo posto il presidente della Lazio, e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito che ‘si ferma’ a 1 milione 112mila euro. Tra i leader di partito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato 293.531 euro. >“Ragazzi, abbiamo scoperto Maddaloni”. Svolta al Grande Fratello, dopo il fattaccio fuori le immagini che lo inchiodano Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni 104.212 euro, il segretario della Lega e vice primo ministro e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini 99.699 euro, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein 98.725 ...

