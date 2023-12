Come può uno scoglio | il finale del film di Pio e Amedeo

Leggi su cultweb

(Di giovedì 28 dicembre 2023)può uno, nuovodi Pio ediretto da Gennaro Nunziante, finisce con i due protagonisti che decidono di ricominciare una nuova vita, magari nel mondo della musica. Pio, infatti, ha scoperto di non essere il figlio naturale dei suoi genitori e che, quindi,, non è il suo fratellastro.può unoarginare il mare (foto: Vision Distribution)Per questo motivo decide di rinunciare a tutte le ricchezze ereditate alla morte del padre, chiudendo le diverse società e non accettando la carica di sindaco del paese in cui vive nel Veneto. Piuttosto preferisce aspettaredavanti il carcere romano in cui ha trascorso gli ultimi sei mesi. Una volta uscito i due si abbraccianodei fratelli. Pio, però, ...