Come investire nel 2024 | che cosa accadrà a oro e petrolio

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il 2023 è stato un anno positivo per le Borse mondiali, seppur messe a dura prova dagli ossessivi rialzi ai tassi di interesse da parte della Bce, dal macigno dell’inflazione e dai conflitti in corso in Ucraina e a Gaza. La stessa Piazza Affari viaggia ai massimi storici, restando sopra i 30mila punti, con progresso da inizio anno prossimo al 27 percento. Ma chenell’anno che sta per iniziare? Quali saranno i trend principali da monitorare? L’economia mondiali finirà in recessione? A livello geopoliticoimpatterà la crisi in corso nel Canale di Suez di cui nessuno parla? C’è il rischio di una escalation in Medio oriente dopo le minacce dell’Iran? La redazione economia di nicolaporro.it prova a rispondere con questa mini-guida, nella quale ha raccolto alcuni degli studi più recenti pubblicati da analisti e case di ...