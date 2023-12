Coldiretti è la Bibbia per il governo | ma non se parla di clima

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Con la rielezione di Ettore Prandini alla presidenza della, sancita all’unanimità nell’assemblea del 20 dicembre, si è rinnovato l’asse tra l’organizzazione e ile, in particolare, con Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste. Una vicinanza programmatica che ha consentito al sindacato di Palazzo Rospigliosi di piazzare diversi colpi a favore nelle decisioni dell’esecutivo di Giorgia Meloni in questo 2023, a partire dalla legge sul cosiddetto cibo “sintetico” dello scorso novembre, contestato da più parti. Del legamesi potrebbe chiedere anche a Benedetto Della Vedova, ex segretario di +Europa che fu aggredito dal presidente didi fronte a Montecitorio e dovette assistere qualche giorno dopo al buffet organizzato ...

Il report di Coldiretti: mai tanto caldo come nel 2023. Ma stavolta, parlando di clima, il governo non ascolta l'associazione.
La produzione in Puglia di lenticchie è di 5.253 quintali e particolarmente ricercate sono le lenticchie IGP di Altamura