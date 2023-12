CM com – Juve | tutta la verità su Hojbjerg | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 28 dicembre 2023) 2023-12-28 00:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: C’è unache pensa a programmare il futuro. In questo senso l’affondo per Vasilije Adzic mette in chiaro le ambizioni del club bianconero anche dopo l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Ma c’è unache deve anche pensare al presente. E a gennaio non potrà farsi trovare impreparata, per quanto Max Allegri sia riuscito a compattare il gruppo e a renderlo il reale rivale dell’Inter per la conquista dello scudetto, rimane quel doppio buco in organico rappresentato dalla squalifica di Nicolò Fagioli e dalla sospensione (per ora) di Paul Pogba che va colmato in qualche modo. UN COLPO – Un colpo, almeno, verrà quindi messo a segno. Sempre però alle condizioni imposte da degli equilibri di bilancio che devono avere la priorità: tra presente e futuro ecco che ...