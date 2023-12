Clima | Legambiente | nel 2023 in Italia 378 eventi estremi

Ghiacciai in ritirata, aumento dei laghi glaciali e tanti, troppi eventi di istabilità in quota. La situazione delle nostre montagne a fine 2023 è ... (iodonna)

Così l'Osservatorio nazionale Cittàdiche ha diffuso i dati raccolti nel rapporto "Bilancio 2023" sul. "Un anno drammatico per gli effetti, sempre più lampanti e frequenti, ...Il 2023 si è rivelato un anno estremamente critico per ilin Italia, con un incremento del 22% di eventi meteorologici estremi rispetto al 2022, secondo il report di. La provincia di Varese , in particolare, ha subito notevoli impatti, ...La provincia di Varese, in particolare, ha subito notevoli impatti, testimoniando la vulnerabilità crescente della regione di fronte ai cambiamenti climatici ...Gli eventi meteo estremi continuano a crescere in frequenza e intensità a causa della crisi climatica in corso, con la Toscana che risulta – secondo ...