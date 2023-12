Classifica musica italiana dicembre 2023 | la top 10 del mese

(Di giovedì 28 dicembre 2023) foto di Maki Galimberti“Magia” è il brano di Ramazzotti in vetta alladidi, sul podio anche Mina e Francesca Alotta Ultimadeldedicata alla. Si chiama “Magia” l’ultimo singolo di Eros Ramazzotti in vetta alla top 10 di. Dedicato a tutti i bambini del mondo fa parte del suo album “Battito infinito” e scritto per il figlio Gabrio. “Magia è per me un inno alla magia della vita, alla purezza dei bambini e alla speranza per un futuro migliore. Il video è un viaggio emozionante nei sentimenti di un genitore, che vuole insegnare al proprio figlio tutto ciò che sa e che ama” ha detto il cantante. Molto bello anche il visual video realizzato da ...

"Magia" è il brano di Ramazzotti in vetta alla classifica di musica italiana di dicembre 2023, sul podio anche Mina e Francesca Alotta