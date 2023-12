Circo Massimo Concerto Capodanno 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023)di fine anno, gratuito, con Blanco, Lazza e Francesca Michielin, organizzato in collaborazione con Rds 100% grandi successi. Il palco si accende alle 21.30 con le performance live di Blanco, Lazza e Francesca Michielin.Presentano Francesca Romana D’Andrea e Filippo FerraroSpazio anche a RDSNEXT, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ che parla ogni pomeriggio ai più giovani: sul palco sono presenti anche i creator e gli speaker dell’emittente. La festa capitolina prosegue dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale DJ set firmato Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, per continuare a ballare e divertirsi anche dopo la mezzanotte. L’evento è promosso nelle settimane precedenti attraverso un piano radio, digital e social dedicato e attività per coinvolgere gli ascoltatori. Previsti anche collegamenti con l’evento in diretta ...

