Cindy Lauper | il documentario Let the Canary Sing in anteprima a SeeYouSound 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L'italiana di Let thededicato all'icona pop anni '80 Cyndi, inaugurerà il. Torna ilInternational Music Film Festival, l'unico festival in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale. L'edizionesi terrà dal 23 febbraio al 3 marzo a Torino e si aprirà con l'italiana di Let thesu Cyndi, cantautrice e icona dell'empowerment femminile, diretto da Alison Ellwood che sarà presente in sala, al Cinema Massimo di Torino. Dopo il debutto al Tribeca Film Festival di New York e la selezione al prestigioso IDFA di Amsterdam, Let ...

Dopo il debutto al Tribeca Film Festival di New York e la selezione al prestigioso IDFA di Amsterdam, Let The Canary Sing porta a Seeyousound la storia umana e professionale di Cyndi, ...Attraverso interviste astessa, filmati d'archivio e testimonianze di personaggi altrettanto celebri come Boy George, Billy Porter e Patti LaBelle, Let The Canary Sing mostra una cantautrice ...Dal 23 febbraio al 3 marzo 2024 SEEYOUSOUND International Music Film Festival, l’unico in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale, tocca quota 10. Dieci anni in cui il festival è cre ...Dal 23 febbraio al 3 marzo Seeyousound International Music Film Festival, l’unico in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale, torna sulla scena cultura torinese e festeggia il suo ...