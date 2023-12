Cina | Pechino | paesaggio invernale dell’Asse centrale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dic – (Xinhua) – Questa foto scattata con il cellulare l’11 dicembre 2023 mostra ilinnevato della Sala di preghiera per i buoni raccolti del Tempio del cielo a, capitale della. Creato per la prima volta durante la dinastia Yuan (1271-1368), l’Assedi, o Zhongzhouxian, si estende per 7,8 chilometri tra la Porta Yongding, nel sud della citta’, e la Torre del tamburo e della campana, a nord. La maggior parte dei principali edifici della citta’ vecchia disi trova lungo questo asse. Porte, palazzi, templi, piazze e giardini della citta’ vecchia sono tutti collegati all’asse. Poiche’ sono stati testimoni delle attivita’ folkloristiche lungo la linea, dai tempi antichi fino a oggi, questi elementi ...