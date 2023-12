Cina | Heilongjiang ricco di neve | ghiaccio vede aumento viaggi in treno

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Harbin, 28 dic – (Xinhua) – La provincia piu’ nord-orientale della, lo, ha accolto 10,09 milioni di turisti via ferrovie dall’inizio del novembre di quest’anno, con undel 372% su base annua, secondo la China Railway Harbin Group Co., Ltd. Il capoluogo Harbin e le citta’ piu’ settentrionali del Paese, Mohe e Yichun, si sono distinte come destinazioni principali per il turismo dele della. Le statistiche indicano che la Yabuli West Station, la stazione sciistica, ha registrato undell’80% del volume giornaliero di passeggeri, mentre la Mohe Station ha registrato una crescita del 145%, entrambi i dati superiori ai record storici. Lopresenta abbondanti risorse die ...

