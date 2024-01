Cina | Belgio | Ue | quel gioco di spie che passa da Bruxelles

Proseguono le Qualificazioni ad Euro 2024 , con la sesta giornata della fase a gironi per i gruppi B e F e il settimo turno per il gruppo J. In ... (247.libero)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12: Per oggi è tutto, appuntamento per domani con le ultime due sfide delle azzurre nella terza ... (oasport)

... il voto potrebbe slittare fino al gennaio 2025; nell'Ue, Portogallo,e in autunno l'Austria;... pareva ridotto al rango di un paria, ha man mano ritrovato margini di manovra, con la, con i ...Il 20 aprile in, a Xiamen scatta la stagione di Diamond League , che toccherà tutti i ... Le finali di Diamond League sono in programma a Bruxelles, in, nel fine settimana 13 - 14 settembre,...Bruxelles - Passo importante verso l'obiettivo dell'equità fiscale. Con l'anno nuovo, è entrata in vigore la direttiva Ue che impone ...Il 1° gennaio 2024 il Belgio assume la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea (Ue), in un momento particolarmente importante, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2 ...