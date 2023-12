Cina | 4 morti | 5 in cura dopo incendio in un edificio di Pechino

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dic – (Xinhua) – Sono stati confermati quattro deceduti e altre cinque persone inunscoppiato questa mattina presto in una struttura autocostruita in un villaggio del distretto di Chaoyang, a, secondo le autorita’ locali. (Xin) Agenzia Xinhua

Hamas rifiuta la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi, affermando che i negoziati partiranno solo dopo l’inizio di ... (ilsole24ore)

Hamas rifiuta la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi, affermando che i negoziati partiranno solo dopo l’inizio di ... (ilsole24ore)

... Henry Kissinger ha previsto una guerra entro pochi anni trae Stati Uniti se i due Paesi non ... Una guerra visto il gran numero di civiliche sta facendo ribollire tutto il Medio Oriente: se ...Il Global Times cita poi gli esperti che hanno previsto che insi continuerà a registrare una ... Oms classifica JN.1 come 'variante di interesse' Covid Italia, oltre 60mila casi e 425nell'...Potrebbe piacerti anche: Cina: i misteri della celebre spiaggia rossa Il norovirus è un virus molto contagioso che provoca vomito e diarrea.Incubo in famiglia. Prende una multa. Aggredita dal marito a suon di pugni La Cina muove i sottomarini: ora il Dragone punta al cortile dell'India Oroscopo di oggi, giovedì 28 dicembre Ritrovati morti ...