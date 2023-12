Ciclocross | Mathieu van der Poel sa solo vincere | trionfo a Diegem Battuto Tom Pidcock

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Cinque gare in questa stagione, cinque vittorie.van dernon è umano: il campione del mondo continua a dominare nella sua disciplina, il. Al debutto nel Telenet Superprestige il fenomeno dell’Alpecin-Deceuninck trionfa in quel di, in Belgio. Vittoria 154 in carriera, statistica monstre per il neerlandese, la settima nell’appuntamento belga (la prima è arrivata nel lontano 2014). Non è partito a tutta, ma a metà gara ha messo in scena la classica accelerata alla quale nessuno è riuscito a resistere, andando a trionfare in solitaria, come di consueto.il rivale Tom: il britannico chiude a 45” di ritardo anticipando il belga Eli Iserbyt. Il belga della Pauwels Sauzen – Bingoal può esultare per ilnella classifica ...