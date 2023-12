Ciclista morta a Milano | indagato l' assessore | il terremoto che può affondare tutto il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Risvolti politici clamorosi dopo la morte di una: la Polizia locale ha notificato un avviso di garanzia all'comunale meneghino alla Sicurezza Marco Granelli. Il provvedimento è inerente all'inchiesta sulla tragedia del 20 aprile scorso, quando la 39enne Cristina Scozia fu investita in bici da una betoniera fra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria. Il sospetto è che la pista ciclabile su cui viaggiava la vittima non sia stata realizzata a norma di legge. Si tratta di un passaggio formale per verificare eventuali anomalie nella ciclabile in questione, in quanto Granelli all'epoca della realizzazione del percorso aveva le deleghe alla Mobilità. "Non basta un po' di vernice a terra, bianca e gialla, è necessario che tutte le ciclabili siano dotate di cordoli alti, in modo tale che le persone che le ...