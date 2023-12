Chilometri nascosti | Guida per evitare le truffe

Analisi dello storico delle revisioni L'analisi dello storico delle revisioni si rivela un metodo affidabile per verificare ipercorsi da un'auto usata. Le ricevute di manutenzione e le ...Non quindi le antiche vestigia che tutti quanti conoscono, ma i tesori piùche il ... che ha inoltre sottolineato come il sito si trovi 'a pochidal Foro, ma sembra di essere in ...Nel complicato mondo dell’acquisto di auto usate, una delle pratiche più insidiose è la manipolazione del contachilometri. Questa truffa, volta a presentare l’auto come meno usata di quanto sia ...Durante la vigilia di Natale, un'operazione della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Castrogno ha portato al sequestro di due micro telefoni cellulari che erano stati nascosti all'interno di ...