Chiara Ferragni | i legali dell' influencer | «Nessun reato | pronti a collaborare» La linea della difesa | ma c' è un problema

Chiara Ferragni starebbe lavorando in gran segreto con una task force di legali e agenzia di comunicazione, per riabilitare la sua immagine dopo lo ... (comingsoon)

Anche Alberto Matano , conduttore de La vita in diretta su Rai 1, ha voluto dire la sua sul casoe sul cosiddetto pandoro - gate. 'Io vorrei fare un ragionamento - ha detto il noto conduttore - . Il mio parere su questa situazione è molto semplice. È che noi passiamo dall'...Gli avvocati dello studio legale Bana di Milano, che assistono, escludono l'esistenza di reati sul caso dei 'Pandoro Pink Christmas' di Balocco e la 'mancata' beneficenza all'ospedale ...Il "Pandoro Gate" di Chiara Ferragni e le Indagini della Guardia di Finanza Un'Inchiesta Complessa per l'Influencer di Successo Le ultime settimane sono state turbolente per Chiara Ferragni, celebre i ...Pronti a collaborare con qualunque Procura d’Italia in attesa di ’chiarezza’ su chi siano i magistrati competenti a indagare e con ...