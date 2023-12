Chiara Ferragni esce di casa dopo lo scandalo | come sta

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sono stati giorni difficili perche è finita al centro della polemica con tanto di maxi multa da parte dell’Antitrust per il caso del pandoro Balocco e le uova di Pasqua. Mentre le indagini continuano, l’imprenditrice digitale è uscita finalmente di. Da quando è scoppiato il “caso Balocco“, che prosegue le indagini anche con le uova di Pasqua sponsorizzate da, l’imprenditrice digitale non è più uscita di. Si è “barricata” tra le mura della nuova dimora nel quartiere City Life di Milano. Eppure, in occasione delle feste si è concessa una passeggiata. Eccosta.lo “Balocco”, foto Instagram – ...