Chiara Ferragni e la tuta grigia? Svelata l' ultima menzogna | cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Che vi piaccia o no, e suo malgrado, si continua a parlare di, dello scandalo-pandori, della sparizione dai social dell'influencer: l'"comparsata", l'ormai celebre video di scuse, in lacrime, con ladi cui si è tanto dibattuto. E proprio di quellafirmata Laneus, prezzo di ben 600 euro ad "esempalre", si continua a dibattere. Già, perché dopo che la moglie di Fedez la aveva sfoggiata nel video, ecco che si era scatenato il tam-tam prima sui social, poi sui siti: la, riferivano, è andata subito esaurita. E così altre accuse alla: "Ennesima operazione di marketing, bisogna dire ben riuscita". Ecco, il punto è che però le cose non stanno esattamente ...