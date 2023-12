Chiara Ferragni e il pandoro | la Guardia di Finanza acquisisce i documenti E anche la procura di Prato apre un’inchiesta

Chiara Ferragni , i guai per la nota imprenditrice digitale non finiscono affatto qui: interviene la Procura di Prato Quello che sta attraversando, ... (notizie)

Anche la Procura di Prato ha aperto un fascicolo di indagine sul caso del pandoro Balocco Pink Christmas firmato da. E' l'ultima tappa del pandoro - gate che prima di Natale ha travolto l'influencer di Cremona: mesi fa la denuncia da parte di Selvaggia Lucarelli di una campagna di beneficenza per i ...Del Pandoro - gate, ormai amplificato all'ennesima potenza dai media, se ne parla sempre di più. Stavolta, con stile impeccabile ed elegante, Alberto Matano parla del caso legato a(che pare sia ancora molto scossa). Prima di tutto "telefoni spenti". Chi c'è dietro l'operazione salva - like diIl conduttore de La vita in diretta - cintura nera di share ...Un brutto contraccolpo social per Chiara Ferragni e Fedez nelle due settimane successive al pandoro-gate e alla multa milionaria dell’Antitrust ...Dopo le segnalazioni di Codacons e Assourt, la procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda di Chiara Ferragni e Balocco nella famosa storia del pandoro legato alla beneficenza. Codacons, in ...