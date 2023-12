Chiara Ferragni e Balocco | indagine penale | perquisizione della Finanza

L’ultima notizia sa quasi di accerchiamento: il caso Chiara Ferragni e Balocco, come riportano Il Tirreno e La Nazione, approda anche in Toscana. La ... (nicolaporro)

Nel corso di una puntata di “La Vita in Diretta“, il caso del “Pandoro Gate” di Chiara Ferragni è stato al centro di una discussione animata. In ... (thesocialpost)

I guai per Chiara Ferragni sembrano non finire più. Dopo lo scandalo sui pandori Balocco, che le è costato un milione di euro di multa inflitta ... (caffeinamagazine)

Anche la procura di Prato ha aperto un fascicolo modello 45, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati, per la vicenda legata al pandoro Balocco firmato dalla influencer. Lo riportano Il Tirreno e La Nazione spiegando che la procuratrice facente funzione Laura Canovai ha aperto l'inchiesta come atto dovuto a seguito dell'esposto che l'associazione di ...La procura di Prato ha aperto un fascicolo modello 45, cioé senza ipotesi di reato e senza indagati, per la vicenda legata al pandoro Balocco firmato dalla influencer. A farlo sapere Il Tirreno e La Nazione, che spiegano che la procuratrice facente funzione Laura Canovai ha aperto l'inchiesta come atto dovuto a seguito dell'esposto che l'...Dopo le segnalazioni di Codacons e Assourt, la procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda di Chiara Ferragni e Balocco nella famosa storia del pandoro legato alla beneficenza. Codacons, in ...Il pandoro-gate si allarga a macchia d'olio. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo di indagine sul caso del dolce Balocco ...