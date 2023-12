Chiara Ferragni accerchiata | nuova grana | “Aperta un’altra inchiesta”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’ultima notizia sa quasi di accerchiamento: il casoe Balocco, come riportano Il Tirreno e La Nazione, approda anche in Toscana. La procura di Prato ha infatti aperto un fascicolo modello 45, senza ipotesi di reato e senza indagati, per la questione legata al pandoro firmato dalla nota influencer. L’intervento della procura è il risultato dell’esposto presentato dall’associazione di consumatori Codacons all’autorità giudiziaria nelle varie città italiane. La vicenda dei pandori-Balocco, a cui si è aggiunto lo scandalo delle uova di Pasqua, è sotto i riflettori da diverso tempo. Il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, subito dopo le festività, ha dato il via all’indagine esplorativa sul caso. Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, stanno acquisendo le ...

