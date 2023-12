Chi era Caterina Giovinazzo | morta dopo aver ricevuto una bolletta di 15mila euro

(Di giovedì 28 dicembre 2023), la donna di 88 annia causa di un malorela lettura di una(errata) di circa 15.000, era una pensionata residente a Camporosso, comune nei pressi di Ventimiglia. L’anziana invalida si era sentita male ai primi di dicembreunaidrica con un conto astronomico, a causa di un errore di lettura dei contatori, come confermato successivamente dalla Ireti, l’azienda appaltatrice del servizio. Le condizioni della donna sono apparse sin da subito molto gravi, e a nulla sono servite le cure dei sanitari e la vicinanza dei due figli Gianni e Luigi e del fratello Rocco, i quali peraltro, resisi subito conto del tragico disguido, non hanno però fatto in tempo ...

Quale è il colmo per una regina della comunicazione come Chiara Ferragni ? Essere costretta ad assumere un’agenzia di comunicazione per uscire dal ... (secoloditalia)

Questo esecutivo in particolare perché è finita la stagione grillina chequella in cui davamo soldi apassava senza neanche sapere se ne avesse realmente bisogno come dimostra il superbonus. ...Trasportavano Alberto Serfilippi , classe 1938, all' ospedale di Urbino per un intervento medico che, da quanto si è appreso,assolutamente di routine Vai alla FotogalleryPrimo colpo di calciomercato ad un passo per la Juventus: i bianconeri stanno per chiudere per il giovane talento montenegrino Vasilije Adzic, ...Lucio Dalla, celebre cantautore e musicista italiano, è nato il 4 marzo 1943 a Bologna, Italia. Fin da giovane, ha dimostrato un notevole talento musicale e una passione per la creazione artistica. Ne ...