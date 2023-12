Chi è Mary Poppins e da dove viene? Le teorie assurde sull’eroina Disney

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tutti conoscono, personaggio nato dalla penna della scrittrice inglese P.L. Travers e reso noto a tutto il mondo con il filmdel 1964 con Julie Andrews. Tata magica con un ombrello volante ed una borsa che sembra “più grande all’interno”, Ma chi è davvero? E dain verità? Una domanda che si sono posti in moltissime persone nei decenni, tra chi ha letto la serie di romanzi della Travers e chi invece ha amato alla follia il lungometraggio diretto da Robert Stevenson. Lesulle sue origini sono tante e spesso strampalate: c’è chi pensa chesia una Signora del Tempo come Doctor Who, chi una ex-allieva di Hogwarts, fino a correnti di pensiero che la collegano direttamente ad una divinità greca o a Dio ...