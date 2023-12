Chi è Marta Viola | vincitrice di Io Canto Generation?

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ecco chi è, ladel talent show IoMercoledì 27 dicembre 2023 è andata in onda la puntata finale di Io, talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La finale ha vistovincere il programma, lasciandosi alle spalle altri concorrenti come Sofia Leto (secondo posto) e Daniele Mattia Inzucchi (al terzo). Il Trionfo diLa vittoria dinon solo le ha garantito un posto d’onore nella storia del programma, ma le ha anche aperto le porte alla prestigiosa Summer School Academy di, cinema e filmmaking musicale, organizzata presso la sede della rinomata New York ...

Le donne, invece, sono una garanzia:l'ha sorpresa di più in questi anni "Sono partite alla ... Adesso cheBassino è forte anche in superG, mi aspetto un'altra tripletta, come avevamo fatto ...Le donne, invece, sono una garanzia:l'ha sorpresa di più in questi anni "Sono partite alla ... Adesso cheBassino è forte anche in superG, mi aspetto un'altra tripletta, come avevamo fatto ...Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante di Lienz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La statunitense, in testa dopo la prima manche, si è imposta in 2’05”98, chiudendo davanti a Feder ...Marta Viola vince Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti.. Andiamo a scoprire nel dettaglio la vittoria della giovane.