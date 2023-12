Chi è l’italiano semi sconosciuto che giocherà con il miglior calciatore al mondo | Leo Messi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Per Yannick Bright è stato un Natale indimenticabile. Se vi state chiedendo chi sia, non preoccupatevi, siete in buona compagnia. Il ragazzo nato nel 2001 a Zibido San Candido, un piccolo Comune che fa parte della città metropolitana di Milano (e nel quale vivono meno di settemila abitanti), è infatti un perfetto. Ma forse sarebbe più corretto usare il passato perché, come in una favola natalizia, per lui le cose sono cambiate in una notte e c’è da scommettere che da oggi in poi ne sentiremo parlare molto. Yannick, infatti, è stato scelto dall’Inter Miami di David Beckham per andare ad arricchire la rosa del club nel quale milita, tra gli altri, l’argentino Pallone d'Oro, oltre che campione del, Lionel. La decisione di portarenella MLS (Major League Soccer), il massimo campionato di ...