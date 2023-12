Chester | nasce un cucciolo di lemure allo zoo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Undella specie sifaka di Coquerel, noto anche comedanzante, è nato da pocozoo di, nel Regno Unito. Il piccolo pesa circa 120 grammi ed è venuto al mondo dopo una gestazione di cinque mesi. A darlo alla luce è stata mamma Beatrice di 11 anni. Questo tipo di esemplari restano in groppa alla madre per circa i primi tre mesi di vita, finché non sono pronti a esplorare il mondo da soli. Gli esperti hanno fatto sapere che solo in quel momento di distacco riusciranno a sapere il sesso del. Ilballerino, inoltre, è una specie a rischio estinzione, soprattutto a causa della deforestazione in Madagascar: l'unico luogo in cui vivono in natura. Il parco zoologico di, invece, è il solo nel Regno Unito, e uno dei tre in Europa, ...