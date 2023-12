Che cos’è Archimede | il nuovo asso di Sace per le imprese che investono

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 dicembre 2023)ha annunciato la nuova Garanzia, uno strumento di garanzia strutturale che risponde alle esigenze di crescita delleconnesse a investimenti produttivi e infrastrutturali green, per l’innovazione industriale, tecnologica e digitale, e nelle filiere strategiche, con l’obiettivo di dare impulso alla competitività e alla produttività del sistema Paese. La legge di Bilancio 2024, in fase di approvazione, consentirà infatti adi rilasciare fino al 31 dicembre 2029, la garanzia. Una garanzia a mercato che supporta gli investimenti in infrastrutture, nei servizi pubblici locali e nell’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle. E, spiega la stessa società assicurativa del Tesoro, “sono altresì inclusi gli investimenti nell’industria e in ...