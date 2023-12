Cervi | 80 anni fa la drammatica fucilazione dei sette fratelli

Mille cinque ncento esemplari da abbattere in cinque anni. La loro carne? venduta a 3,50 euro al chilo . Prende il via il “Piano di conservazione e ... (ilfattoquotidiano)

Vediamo perché lo località sciistica Cervinia , nata nel 1934 e situata in Valle d'Aosta, cambierà nome in Le Breuil. L'articolo Cervinia addio : dopo ... (lucascialo)

I sette figli del contadino emiliano Alcide, p artigiani tra i 42 e i 22, della loro morte non viene data notizia per lungo tempo. 1964 - Al ventunesimo scrutinio, con 646 voti su 963, ...L'Emilia e il Paese ricordano l' eccidio dei sette fratelli. Era il 28 dicembre 1943 . Giusto 80fa. Il loro insegnamento - coerenza, cultura, giustizia sociale - ancora oggi, più che mai, è un esempio. L'eccidio dei sette fratelli: Reggio ...La presidente Soliani: "In tempo di guerra aprirono la strada alla pace". Il sindaco di Campegine: "Il costo per la perdita della democrazia".Con l’ex presidente della Commissione europea Jacques Delors, scomparso a Parigi all’età di novantotto anni, se ne va un galantuomo e un europrista autentico. Dopo di lui, il buio. Delors, infatti, ha ...