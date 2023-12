Catania | il mese di gennaio sarà decisivo | gli impegni dei rossazzurri

Per il Catania quello di ottobre potrebbe già essere diventato il mese del bivio. Indietro in classifica (solo 8 punti fin qui) rispetto alle ... (itasportpress)

Congedo mestruale di due giorni al mese per le studentesse del liceo Boggio Lera di Catania . Si tratta del terzo istituto scolastico in Italia a ... (orizzontescuola)

Quello di gennaio, sarà unmolto importante per il futuro del. Anzi, il prossimo, rischia di diventare unaddirittura cruciale. Indietro in campionato e in semifinale della Coppa ...Gennaio sarà unpesante, intanto il rincaro dei biglietti del treno fa sorridere molto amaro, ... Pere Messina, città metropolitane sopra il milione di abitanti, i consiglieri saranno 36 e ...È morto Santo Castiglione. Presidente del consiglio di amministrazione dell'Ast e, in passato, presidente dell’autorità portuale di Catania ...Concluso l’anno con la splendida vittoria di Benevento (0-4 al Vigorito), per il Catania adesso è il tempo del riposo, ma anche dell’allenamento ...