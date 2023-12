Caso Ferragni-Balocco | la GdF acquisisce i documenti Verifiche sul ruolo dell' influencer

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La Guardia di Finanza di Milano sta raccogliendo gli atti sulle due operazioni pubblicitarie e di beneficienza legate al pandorogriffatoma anche all’analoga questionee uova di Pasqua, su delega del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, che guida il dipartimento che si occupa anchee frodi in commercio. Al momento, però, non si tratta ancora di una formale acquisizione di atti conseguente ad un provvedimento emesso dal pm (che potrebbe arrivare nei prossimi giorni), ma solo di una raccolta di documentazione da fonti aperte, come è il provvedimento emesso il 14 dicembre scorso dall’Antitrust dopo gli esposti di Codacons e Assourt. Agli investigatori non interessa solo l'atto di per sè, ma anche tutti iche sono stati raccolti dall’Autorità garante ...