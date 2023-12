Caso Ferragni-Balocco | anche la procura di Prato apre un’inchiesta | “Atto dovuto”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nuovo capitolo nella vicenda-Chiara: ladiha aperto un fascicolo modello 45, cioé senza ipotesi di reato e senza indagati. Lo riportano Il Tirreno e La Nazione, spiegando che latrice facente funzione Laura Canovai ha aperto l’inchiesta comea seguito dell’esposto che l’associazione di consumatori Codacons ha presentato all’autorità giudiziaria nelle varie città italiane. Intanto, secondo il Corriere della Sera, l’imprenditrice digitale starebbe preparando un team di professionisti per affrontare le conseguenze (legali e di immagine) dele uova di Pasqua. Come riporta il Corriere della Sera, lo staff distarebbe creando una sorta di “unità di ...

