Cargo bike | il futuro del trasporto merci nelle città si preannuncia sempre più a pedali

Nella corsa verso la mobilità sempre più sostenibile c'è un mezzo di trasporto che si sta facendo sempre più largo: è la, bicicletta costruita con un telaio rinforzato per poter trasportarecarichi leggeri. Un mezzo che viene dal passato pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel futuro per quanto ...Tra queste c'è anche Gff, la cooperativa aperta da alcuni ex operai della Gkn per la produzione di(cioè biciclette con grandi portapacchi) e di pannelli solari di nuova generazione in ...Le cargo bike sono biciclette dalle forme tradizionali costruite con un telaio rinforzato che permette di trasportare carichi leggeri ...Stanziati circa 280mila euro. Tra i beneficiari anche artigiani e commercianti titolari di micro e piccole imprese. Sale il bonus ...