Capodanno | gli italiani festeggeranno il Capodanno al ristorante I dati di Fipe

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tantihanno scelto di festeggiare ilale a dirlo è il Centro Studi di-Confcommercio. 4,6 milioni saranno le presenze previste nei 75mila ristoranti la notte di San Silvestro. Il numero è cresciuto del 2,2% rispetto all’anno precedente. È calato, invece, il numero dei ristoratori che ha deciso di rimanere aperto per l’occasione. Per questa fine dell’anno, presterà servizio il 56,7% dei ristoranti, contro il 59,1% del 2022. “Il trend delle presenze alper il2023 ricalca quello osservato per il Natale, anche se di minore intensità per effetto di un numero significativo di ristoranti che per l’ultimo dell’anno ha deciso di non aprire – ha detto Luciano Sbraga, direttore del Centro Studi di ...

Al termine, cioccolata calda e vin brulè per tuttispettatori. Per celebraredomenica 31 dicembre la piazza del Municipio si trasformerà in una sala da ballo a cielo aperto per ospitare ...Sono in atto già da qualche giorno specifici servizi disposti dal Questore di Roma, in occasione del, finalizzati alla prevenzione e alla repressione della vendita di esplosivi illegali.agenti del VI Distretto Casilino, durante un controllo all'interno di un'attività commerciale in via ...Una Vice City con dodici ore di musica no stop per brindare al nuovo anno. L’evento, unico nella storia, si terrà a Roma nella celebre location CieloTerra solo il 31 dicembre: 3000 mq di spazio che si ...Meteo - Evoluzione prevista tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2024 PEGGIORA TRA SAN SILVESTRO E CAPODANNO - Proprio tra le ultime ore del 2023 e la giornata di Capodanno, una veloce perturbazione ...