Capodanno a Napoli | Suoni e Luci | quattro giorni di eventi e spettacoli dal vivo

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dopo il successo dello scorso anno, torna ilcon l’evento “di”. Una grande festa e tante iniziative dedicate ai napoletani e ai numerosi turisti presenti in città per il. Un fine anno 2023 e inizio anno 2024 all’insegna della musica, dell’arte e dello spettacolo. Sarà

A Napoli , in vista del Capodanno , intensificati i controlli della Guardia di finanza per il contrasto alla commercializzazione illecita di botti e ... (liberoquotidiano)

Le temperature oscilleranno dai 7°C di Milano e Venezia ai 12°C di Firenze, Roma e, toccando anche i 15 gradi in Sicilia. Valori termici decisamente elevati per la mezzanotte di fine dicembre. ...Maxi sequestro di botti illegali ae dintorni a poche ore dal. Sono oltre 220.000 gli artifici pirotecnici illegali, per un peso di oltre 1.200 Kg, sequestrati complessivamente dal Gruppo Pronto Impiego di, dai ...Scaricando un’app gli utenti della ciclabile potranno registrare i chilometri percorsi sulla pista, in base ai quali la compagnia KLM deciderà l’ampiezza della seconda fase di lavori. Nel video, ecco ...Il match è in programma venerdì 29 dicembre alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona, valido per la diciottesima giornata della Serie A 2023-2024.