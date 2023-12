Capodanno 2024 a Trieste | tra dj set e spettacolo pirotecnico in Piazza Unità

Latina , 28 dicembre 2023 – Notte di San Silvestro in piazza del Popolo a Latina per salutare il nuovo anno, con il concerto di Tutti Frutti e molto ... (ilfaroonline)

Per i festeggiamenti in musica di fine anno Frascati ospiterà, come da tradizione, una kermesse musicale con alcune delle più interessanti bande ... (danielebartocciblog)

28/12/2023 - 18:17 CHIARA TAIGI - 31 DICEMBRE 2023 ORE 9:30 SU RAIUNO APPUNTAMENTO su RAIUNO a UNOMATTINA IN FAMIGLIA BUONe BUON! Chiara Taigi augurerà con il suo canto un BUONin diretta su RAI UNO nel programma UnoMattina in Famiglia , 35° edizione, presentato da Beppe Convertini , Monica Setta e ...... torna sul palcoscenico del teatro fanese il Concerto di, in programma il primo gennaioalle ore 17.00 . Se ilè un giorno speciale per tutti, tra buoni propositi e brindisi ...Aperto il 50% degli impianti di risalita, i vacanzieri ci sono e gli operatori turistici sperano che arrivi una nevicata vera ...L'oroscopo e le previsioni segno per segno per l'amore nel 2024. Un rebus, con Venere, il pianeta all'amore, che quest'anno influenzerà alcuni segni più di altri.