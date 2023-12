Capodanno 2024 a Pomezia | gli eventi in programma

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 27 dicembre 2023 – La magia delle feste prosegue e ilsi festeggia in piazza Indipendenza con i Carta Bianca e lo spettacolo “Ci siamo quasi”. Musica, risate, animazione e uno spettacolo pirotecnico accompagneranno la fine del 2023 e l’inizio del. Ildella serata: 22:30 Apertura serata 22.40 Inizio show comico musicale 23:50 Preparazione count down 24:00 Auguri e spettacolo pirotecnico 00:15 Musica e intrattenimento fino alle ore 01:00 circa ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Con il primo giorno delprevisto qualche fiocco sulle Alpi, ma in generale le temperature saranno oltre la media anche di 8 - 10 gradi. Forse dovresti anche sapere che...di alimenti e bevande presenti nell'ambito del territorio comunale potranno effettuare la diffusione di musica nel proprio esercizio protraendone l'orario fino alle 3 di lunedì 1° gennaioall'...Domenica 31 dicembre, in occasione della notte di San Silvestro, al The Cage si terrà il party di Capodanno senza alcool in collaborazione con sCool Party. Come promesso dagli organizzatori, anche per ...Passato il Natale, fatti i regali, il pensiero va al Capodanno e... ai saldi. Come ogni anno, anche a gennaio 2024 inizia il classico periodo di sconti sull'abbigliamento, ottimo per fare qualche ...