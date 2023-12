CANALE 5 | “ASCOLTI RECORD PER IO CANTO | GERRY SCOTTI RIFERIMENTO PER TUTTA LA TV”

Gli Ascolti tv di ieri mercoledì 20 dicembre 2023 hanno registrato per il doc People from Cecchetto su Rai1 .000 spettatori, % di share. Su Canale ... (tvpertutti)

Su Rai 1 è andato in onda Dumbo . Su Rai 2 Il giro del mondo in 80 giorni. Su Rai 3 Uno sguardo dal cielo. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Io ... (dilei)

La settimana tra Natale e Capodanno è immersa ancora in una piacevole atmosfera natalizia, ricca di emozioni e la voglia di tornare bambini per ... (dilei)

Mediaset perdecon Pomeriggio 5 Intanto, dal punto di vista auditel, Mediaset non può ritenersi soddisfatta degliregistrati attualmente dal nuovo Pomeriggio 5 di5 condotto da ......340 a 120 mila unità la distanza neglitra i due gruppi'. Con specifico riferimento all'andamento dei principali canali dei gruppi editoriali analizzati (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4,5,...2%), relativamente marginale per Canale 5 (-2,0%) e Italia 1 (-2,6%), mentre Rete 4 Gli andamenti osservati per la tv nel suo complesso si riflettono anche sugli ascolti delle edizioni dei principali ...Tempo di bilanci per la “vecchia” televisione. Se i numeri auditel non forniscono tutte le risposte sui gusti e sulla qualità dei prodotti, si confermano ancora una volta indicatori di un particolare ...