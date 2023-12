Campo abusivo Albuccione – Dato il via all’iter che porterà allo sgombero

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Con una delibera di Giunta, votata la mattina del 28 dicembre 2023, è statoil viachedeldell’. Per il superamento dell’insediamento, che oggi conta 254 persone, di cui 121 minori, Rom, Caminanti e Sinti, è stato predisposto un percorso che prevede gli strumenti necessari per liberare l’area pubblica di proprietà della Asl da degrado ed illegalità. L’insediamentosarà innanzi tutto oggetto di interventi volti a evitare ulteriori ingressi, rispetto alla situazione rilevata dall’ultimo, recente, censimento del 19 dicembre. In collaborazione con gli Enti coinvolti sulla vicenda, le associazioni del terzo settore e quelle specializzate nella ...

...è proceduto inoltre al sequestro penale della parte esterna (pedane e sedie) per manufatto. ... come la via Isidoro La Lumia e le zone limitrofe, al fine di porre insimultaneamente e con ...Indagato è anche l'ex sindaco di Custonaci, Peppe Morfino, l'ex assessore Giovan Battista. In ... accusato di accessoal sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio. L'...Se ne è occupata più volte la trasmissione Report, se ne è discusso alla Camera nel question time: il nuovo prefetto di Napoli, Michele Di Bari, scende in campo per avviare ...Polizia di Stato, a San Benedetto due deferimenti per porto abusivo d'arma e minacce. Ad Ascoli nove contravvenzioni - picenotime.it - IT ...