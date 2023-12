Cammarano | “Cilentana chiusa | si garantisca la riapertura in tempi rapidi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSono in corso, sul viadotto ‘Acquarulo’ della strada statale 18/VAR “”, ulteriori verifiche tecniche da parte del personale di Anas e della Società di Ingegneria specializzata incaricata, anche mediante l’ausilio della piattaforma bybridge. Nella giornata di ieri, infatti, durante le consuete attività di sorveglianza eseguite dal personale di Anas, era stata riscontrata un’anomalia in corrispondenza di un giunto di dilatazione del viadotto, situato nel territorio comunale di Ceraso, in provincia di Salerno, che ha reso necessaria la chiusura della tratta stradale compresa tra lo svincolo di Vallo della Lucania (km 136,100) e quello di Massicelle (km 150,000). Gli approfondimenti odierni hanno evidenziato una lesione localizzata in corrispondenza del pulvino della pila n. 5; tale lesione necessita dell’esecuzione di un intervento ...