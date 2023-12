Camera | Fontana | ' tanti decreti | tendenza da invertire' **

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Cerchiamo di far sì che ladel ricorso ainon solo si fermi, ma sia invertita". Così il presidente della Camera, Lorenzo, incontrando la stampa parlamentare. "Sono stati fattilegge, io sto cercando di fare in modo che questo strumento venga ridotto, posso provarci con la moral suasion. Abbiamo sempre cercato di dialogare con il governo sulla possibilità di non ricorrere ailegge, cosa che non ci piace particolarmente, avendo anche una buona prospettiva di tempistica".

'Il Presidente della@Fontana3Lorenzo crede di avere finalmente trovato un avversario politico da poter battere facilmente, perché morto. Non si rende conto che la mancata commemorazione di Toni Negri è solo uno ......e Stampa parlamentare - Presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio si svolge il tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il Presidente della, Lorenzo,...Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda i decreti omnibus l'emendabilità dei decreti alla Camera è molto ridotta nel senso che per essere dichiarato ammissibile, ogni emendamento deve essere ...ROMA, 28 DIC - "Quando si fa una riforma costituzionale il principio è tentare di avere la maggiore condivisione possibile tra le forze politiche visto che si cambiano le regole. Il che non vuol dire ...