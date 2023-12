Calhanoglu | sirene dall’Arabia | lui ha detto no a un’offerta monstre

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Hakanè sempre più il pezzo pregiato dell’Inter di Simone Inzaghi tanto cheSaudita avrebbero fatto follie per strapparlo ai nerazzurri Hakanè sempre più il pezzo pregiato dell’Inter di Simone Inzaghi tanto cheSaudita avrebbero fatto follie per strapparlo ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco avrebbe ricevutodall’Al Hilal, circa 18 milioni di euro a stagione per il contratto ma che avrebbe serenamente rifiutato per restare a Milano.

...Leverkusen sa attraversando il miglior momento della sua carriera e respinge con forza le... Niente da fare però però per i ricchi sauditi: nel presente e nel futuro dic'è solo l'......delledella Premier League, Chelsea e Liverpool su tutte, come riferiscono i media turchi) ci sono tutti. Ora, lettori di Calciomercato.com , la palla passa a voi: Hakanmerita di ...Super offerta per Calhanoglu per lasciare l’Inter nel mercato di gennaio: la risposta del centrocampista turco L’Inter davanti a tutte. Non c’è Arabia che tenga per Hakan Calhanoglu, nuovamente corteg ...L'Inter sta viaggiando alla massima velocità in Serie A, dove ha già raccolto ben 44 punti in 17 partite di campionato. Tra i segreti di Inzaghi troviamo ...