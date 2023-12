Calendario sport invernali oggi | orari giovedì 28 dicembre | programma | tv | streaming

(Di giovedì 28 dicembre 2023)28ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Bormio e il gigante femminile a Lienz: l’Italia sogna in grande con Dominik Paris sulla pista Stelvio, con Federica Brignone e Marta Bassino in terra austriaca. Da non perdere l’inizio della Tournée dei Quattro Trampolini, con le qualificazioni a Oberstdorf, mentre il biathlon propone l’ormai consueto World Team Challenge e Gelsenkirchen. Di seguito ilcompleto degli28), ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv e. Gli eventi ...

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le ... (digital-news)

...che è sopravvalutata quando ci sono persone che si comprano chiunque per entrare in questo, ... F1: Mondiale 2024,presentazioni nuove ...In Australia al via la seconda edizione per il torneo internazionale misto. Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini le punte della squadra azzurra capitanata da Renzo ...Diffusione Sport ha organizzato un raduno nel cuore della città per scambiare auguri sotto l'albero. Il 3-4 gennaio si terrà la 18esima edizione di Babyvolley, con 50 squadre, di cui 40 provenienti da ...Giornata ricca per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, che torna protagonista dopo le brevi vacanze natalizie per gli ultimi botti dell'anno. Attesissima la discesa libera maschile di Bormio ( ...